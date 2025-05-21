شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدق السبب...صحفي يمني يكشف عن تلقيه تهديدات من شخصيات مقربة من عضو في المجلس الرئاسي "شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف الصحفي ياسين العقلاني عن تعرضه لتهديدات مباشرة من شخصيات مقربة من عيدروس الزبيدي، عضو المجلس الرئاسي اليمني، وذلك على خلفية نشره تقريراً صحفياً يتناول مخالفات شابت اختبارات الثانوية العامة لليمنيين المقيمين في مصر.

وفي بلاغ رسمي وجهه للنائب العام، والاتحاد الدولي للصحفيين، ونقابة الصحفيين اليمنيين، أوضح العقلاني أنه تلقى اتصالًا هاتفيًا من عبدالهادي الشوذبي، شقيق الدكتور عبدالغني الشوذبي، وكيل وزارة التربية والتعليم لقطاع المناهج والتوجيه، هدده فيه صراحة بالقول: "بنجي نكلبشك ونجيبك إلى عدن".

وأكد العقلاني أنه حاول اتباع القنوات المهنية والقانونية، وأبلغ وكيل الوزارة باستعداده لنشر أي توضيح رسمي يرد عبر موقع "يمن شباب نت"، إلا أن الرد جاء على شكل تهديدات غير قانونية تمثل انتهاكًا صريحًا لحرية الصحافة، محملًا المسؤولية الكاملة للدكتور الشوذبي وشقيقه، ومطالبًا بتدخل عاجل لضمان سلامته ووقف مثل هذه الممارسات القمعية ضد الصحفيين.