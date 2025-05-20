شكرا لقرائتكم خبر عن بمحافظة البيضاء...القبض على متهمين باغتصاب وقتل طفلة ورميها في بئر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت مليشيا الحوثي، ضبط متهمين باغتصاب وقتل طفلة في مديرية الصومعة، بمحافظة البيضاء، بعد أيام على اختطافها.

وقال الإعلام الأمني للمليشيات الحوثية، في بيان، اليوم الثلاثاء، إن شرطة محافظ البيضاء (الخاضعة للمليشيات) تمكنت من ضبط المتهمين باغتصاب وقتل طفلة في مديرية الصومعة.

وأوضح البيان أنه تم القبض على شخصين متهمين باغتصاب وقتل الطفلة أنهار العامري في مديرية الصومعة، وسيتم إحالتهما للعدالة فور استكمال الإجراءات القانونية.

وكان أهالي منطقة العقلة، في مديرية الصومعة، قد عثروا، يوم الأحد، على جثة الطفلة (أنهار العامري) بعد اختطافها من منزل جدها، يوم الخميس الماضي.

وأوضحت المصادر أن الطفلة كانت في منزل جدها، قبل أن يختطفها عمّال في المنزل، لتختفي منذ يومين، قبل أن يتم العثور عليها، يوم أمس الأحد، في بئر قريبة.

وتشهد مناطق سيطرة المليشيات الحوثية جرائم قتل واختطاف، وفوضى أمنية غير مسبوقة.