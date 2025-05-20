شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالفيديو...داعية سلفي يدعو "الزبيدي" للضرب بيد من حديد ضد المتظاهرين في عدن والمحافظات الجنوبية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دعا رجل دين سلفي، إلى منع المظاهرات الاحتجاجية في العاصمة المؤقتة عدن ومناطق جنوبي اليمن، بمزاعم مخالفتها للشرع.

وقال الداعية عبدالله شعيفان البكري -فيما سماها رسالة الى الرئيس عيدروس الزُبيدي والى جميع أجهزتنا الأمنية والعسكرية- امنعوا المظاهرات نهائيا لأن المظاهرات ليست من عاداتنا وتقاليدنا وليست من ديننا الحنيف بل الدين الإسلامي يحرمها، على حد تعبيره.

وأضاف الداعية السلفي في تسجيل فيديو بمنصة (إكس) أن التظاهرات في عدن ومدن جنوب اليمن مؤامرة مدفوعة من الاخوان المسلمين، وبدعم من اليهود ضد العرب والمسلمين.

وتابع: "هذه التنظيمات صنعها اليهود ضد العرب والمسلمين وتخدم إيران وتركيا والغرب لأجل تدمير الدول العربية وقتل الشعوب العربية ونهب ثروات هذه الدول".

ودعا شعيفان قيادات الجنوب إلى الضرب من حديد لكل من تسول له نفسه وسجن كل من يحرض على قيادات الجنوب وكل من يدعو إلى مظاهرات داخل الجنوب أو عدن.

وحذر الداعية السلفي، من تكرار ما وصفها بثورة الإخوان المسلمين عام 2011، وثورة توكل كرمان وآل الأحمر، وفقدان الانجازات التي حققها "الجنوب"، حسب تعبيره.