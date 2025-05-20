شكرا لقرائتكم خبر عن عقب مبيت الحجاج بالعراء.. توجيهات عاجلة بمنع دخول هؤلاء منفذ الوديعة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجّه مدير عام ميناء الوديعة البري، عامر الصيعري، مساء اليوم، بإيقاف رحلات المقيمين اليمنيين مؤقتًا، وذلك بعد رصد تكدس غير مسبوق في عدد باصات الحجاج المتوقفة في الساحة المشتركة بين المنفذين اليمني والسعودي.

جاء هذا القرار كإجراء طارئ لضبط تدفق المركبات وتجنب أي تعقيدات لوجستية قد تؤثر على سير العمل، حيث شهدت المنطقة ازدحامًا كبيرًا تطلب تدخلًا فوريًا لتنظيم الحركة وتفادي أي تأخير في عمليات العبور.

ضمان انسيابية حركة الحجاج

يهدف التوجيه الصادر إلى تنظيم عملية تفويج الحجاج بشكل أكثر كفاءة، مع ضمان انسياب حركتهم بسلاسة وأمان، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة الحدودية خلال موسم الحج.

وأكد الصيعري أن الأولوية في هذه المرحلة هي توفير كافة التسهيلات اللازمة لحجاج بيت الله الحرام، بما في ذلك تسريع إجراءات العبور وتقليل فترات الانتظار، مع الحفاظ على أعلى معايير السلامة والتنظيم.

استئناف رحلات المقيمين لاحقًا

أوضح مدير عام الميناء أن رحلات المقيمين اليمنيين ستُستأنف فور انتهاء عملية تفويج كافة الحجاج المتواجدين حاليًا في المنفذ، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء احترازي ويأتي ضمن خطة شاملة لضمان عدم حدوث أي اختناقات مرورية أو تأخير في الخدمات.

وأضاف أن الفرق العاملة تعمل على مدار الساعة لتسهيل حركة الحجاج، مع توقع عودة الأمور إلى طبيعتها خلال الساعات القادمة بعد انتهاء الذروة الحالية.



التأكيد على التنسيق المشترك مع الجانب السعودي

وشدد الصيعري على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق المستمر بين جميع الجهات العاملة في الميناء والجانب السعودي، لضمان تذليل أي عقبات قد تواجه عمليات العبور.

وأكد أن هذا التنسيق يعد عنصرًا أساسيًا لتحقيق الانسيابية المطلوبة، كما يعكس الجهود المشتركة لتقديم صورة إيجابية عن الخدمات المقدمة خلال موسم الحج.

وأشار إلى أن الميناء يبذل جهودًا كبيرة لتحسين البنية التحتية وزيادة الكفاءة التشغيلية لتجنب تكرار مثل هذه الحالات في المستقبل.

ميناء الوديعة الهام

يُذكر منفذ الوديعة أحد أبرز المنافذ البرية الحيوية بين اليمن والمملكة العربية السعودية، حيث يشهد حركة نشطة وكثيفة على مدار العام، لا سيما خلال مواسم الحج والعمرة التي تشهد تدفقًا كبيرًا للحجاج والمعتمرين.

ونظرًا للأهمية الاستراتيجية لهذا المنفذ، فإنه يتطلب تخطيطًا دقيقًا ومرنًا لاستيعاب الأعداد المتزايدة من المسافرين، وتجنب أي ازدحام أو اختناقات مرورية قد تعيق سير العملية بشكل سلبي.

كما أن التنسيق المستمر بين الجهات المعنية يلعب دورًا محوريًا في ضمان سلاسة الحركة وتوفير أفضل الخدمات للمسافرين.