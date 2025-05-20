شكرا لقرائتكم خبر عن صنعاء تعلن موقفها من اجازة عيد الوحدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلنت الخدمة المدنية في صنعاء الواقعة تحت سيطرة الحوثيين أن الخميس المقبل إجازة رسمية . وذلك بمناسبة العيد الوطني لليمن 22مايو.

كانت هذه تفاصيل خبر صنعاء تعلن موقفها من اجازة عيد الوحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.