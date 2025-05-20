شكرا لقرائتكم خبر عن إذا شعرت بهذه الأعراض مع الصداع.. لا تتأخر عن زيارة الطبيب دقيقة واحدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حذّر طبيب الأسرة الدكتور سعود الشهري من خطورة تجاهل بعض أنواع الصداع، مؤكدًا أن هناك أعراضًا معينة تُحتم زيارة الطبيب فورًا، إذ قد تكون مؤشراً لمشكلة صحية خطيرة.

وفي مقطع فيديو توعوي، أوضح الشهري أن الصداع لا يكون دائمًا عرضًا بسيطًا، بل قد يتحول إلى جرس إنذار، خصوصًا إذا كان شديد الحدة، أو ظهر فجأة دون سبب واضح.

وأضاف أن من العلامات المقلقة المصاحبة للصداع:

زغللة في الرؤية

الغثيان أو التقيؤ

اضطرابات في النطق

تنميل في الوجه أو أحد الأطراف

مشكلات في السمع أو الإدراك

أو إذا أعقب إصابة في الرأس

كما شدد على خطورة الصداع الذي يظهر بعد العطاس أو الكحة أو بذل مجهود، أو حتى عند تغيير وضعية الجسم.

ورغم أن الغالبية العظمى من أنواع الصداع لا تدعو للقلق، ختم الشهري حديثه بالتأكيد على أهمية عدم تجاهل الأعراض المصاحبة، لأن بعض الحالات قد تكون مؤشرًا لمشكلة عصبية أو صحية تستدعي فحصًا طبيًا عاجلًا.