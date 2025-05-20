شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : رئيس المؤتمر الشعبي العام يفاجئ الجميع ويوجه خطاب طارئ لرئيس مجلس القيادة ويطالبه بسرعة تنفيذ هذا الشيء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجه الاخ محسن صالح دوفان رئيس حزب المؤتمر الشعبي العام الجنوبي محافظة أبين دعوى قضائية للأخ رئيس نيابة استئناف م/أبين بشأن اسقاط الجبايات على جميع الجهات السلطات المحليه والاجهزة الامنية بالمحافظة كونها غير قانونية وتُعد نهب للمال العام ولاتخدم أبناء أبين بل زادتهم معاناة في ظل ظروف معيشية صعبه وسيئة للغاية ... من جانب اخر قام الاخ رئيس نيابة الاستئناف بالمحافظة برفع مذكرة للاخ النائب العام واحالة الدعوى إليه



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