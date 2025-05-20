شكرا لقرائتكم خبر عن لاختبار مستوى الأمان في السعودية...أجنبي يترك هاتفه خارج ملعب بالرياض "شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وثق صانع محتوى خلال مقطع فيديو، تجربة لاختبار مستوى الأمان والأمن في المملكة، حيث ترك هاتفه في مكان عام خارج ملعب بالرياض لمدة 3 ساعات وعاد ليجده مكانه.

وأظهر الفيديو، صانع المحتوى يضع جواله على مقعد خشبي خارج مدرجات الملعب ثم توجه إلى المدرجات وبدأ يتابع المباراة لمدة 3 ساعات..

وأبان الفيديو، صانع المحتوى وهو يعود إلى المكان الذي ترك فيه جواله، ووجد الجوال في مكانه وأخذه وهو يبتسم