شكرا لقرائتكم خبر عن لاختبار مستوى الأمان في السعودية...أجنبي يترك هاتفه خارج ملعب بالرياض "شاهد" والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - وثق صانع محتوى خلال مقطع فيديو، تجربة لاختبار مستوى الأمان والأمن في المملكة، حيث ترك هاتفه في مكان عام خارج ملعب بالرياض لمدة 3 ساعات وعاد ليجده مكانه.
وأظهر الفيديو، صانع المحتوى يضع جواله على مقعد خشبي خارج مدرجات الملعب ثم توجه إلى المدرجات وبدأ يتابع المباراة لمدة 3 ساعات..
وأبان الفيديو، صانع المحتوى وهو يعود إلى المكان الذي ترك فيه جواله، ووجد الجوال في مكانه وأخذه وهو يبتسم
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