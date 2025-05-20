شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: خروج المحطة الغازية عن الخدمة وانقطاع كامل للكهرباء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهدت محافظة مأرب،صباح اليوم، انقطاعًا تامًا للتيار الكهربائي عقب خروج محطة مأرب الغازية عن الخدمة نتيجة خلل فني مفاجئ. وأفادت مصادر محلية بأن الخلل نجم عن زيادة الأحمال على محطة التصريف، مما أدى إلى توقف المحطة عن العمل بشكل كامل .

تعمل الفرق الهندسية حاليًا على إصلاح الخلل وإعادة تشغيل المحطة في أقرب وقت ممكن. وأكدت المصادر أن المحطة بحاجة إلى صيانة دورية وموازنة الأحمال لتفادي تكرار مثل هذه الأعطال.

يُذكر أن محطة مأرب الغازية تُعد من أكبر محطات توليد الكهرباء في اليمن، وقد شهدت خلال السنوات الماضية عدة توقفات نتيجة أعطال فنية وأعمال تخريبية، مما أثر على استقرار التيار الكهربائي في المحافظة والمناطق المجاورة.

تأتي هذه الحادثة في ظل ارتفاع درجات الحرارة، حيث بلغت اليوم 98°F (37°C) في مأرب، مما يزيد من معاناة السكان بسبب انقطاع الكهرباء .