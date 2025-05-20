شاهد صورة الطفل الذي ذبح والده أمس

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عدن - ياسمين التهامي - �هدت العاصمة اليمنية صنعاء، أمس الأحد، جريمة بشعة هزت حي التحرير، حيث أقدم الطفل محمد عبدالله حسان، البالغ من العمر 15 عاماً، على ذبح والده داخل منزلهما.



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