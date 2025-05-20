شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : تغيّر جديد في أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني "مباشر من محلات الصرافة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الريال اليمني، انهيارًا جديدًا، في محلات الصرافة بمدينة عدن اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025: وفيما يلي أسعار الصرف في عدن وصنعاء: أسعار الصرف في عدن:

-الدولار الأمريكي:

الشراء: 2535 البيع: 2560 -الريال السعودي:

الشراء:666

البيع: 699 أسعار الصرف في صنعاء: -الدولار الأمريكي:

الشراء: 535

البيع: 537 -الريال السعودي:

الشراء: 139.80

البيع:140.20



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