شكرا لقرائتكم خبر عن حسب الحسابات الفلكية...رسميا.. موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر عن التوقيت المتوقع لبدء شهر ذي الحجة لعام 1446هـ، وتحديد مواعيد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك وفقًا للحسابات الفلكية الدقيقة.

وبحسب ما أعلنه المعهد، فإن هلال شهر ذي الحجة سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 2:04 فجرًا بتوقيت القاهرة، يوم الثلاثاء 27 مايو 2025، والذي يُصادف يوم الرؤية الشرعية المعتاد.

وأشار المعهد إلى أن الهلال الجديد سيبقى ظاهرًا في الأفق بعد غروب شمس الثلاثاء لمدة 47 دقيقة في القاهرة، و38 دقيقة في مكة المكرمة، ما يُرجح إمكانية رؤيته بالعين المجردة في أغلب الدول الإسلامية، مما يدعم بداية الشهر القمري الجديد في اليوم التالي.

متى تبدأ أيام الحج؟:

استنادًا إلى هذه المعطيات، فإن غرة شهر ذي الحجة ستكون يوم الأربعاء 28 مايو، وبهذا تكون وقفة عرفات يوم الخميس 5 يونيو، على أن يحل أول أيام عيد الأضحى المبارك يوم الجمعة 6 يونيو 2025.

الاستعدادات بدأت مبكرًا في العديد من الدول الإسلامية لاستقبال هذه الشعيرة الكبرى، حيث يتجه الحجاج إلى مكة المكرمة في الأيام الأولى من شهر ذي الحجة، استعدادًا للوقوف في صعيد عرفات، أعظم أركان الحج.