شكرا لقرائتكم خبر عن تبدأ بشكل تدريجي من اليوم الثلاثاء...تحذير للمواطنين من ضربة يتعرض لها اليمن خلال الايام القليلة المقبلة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حذر الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية عدنان الشوافي، من موجة حر قاسية ستضرب اليمن خلال الأيام المقبلة، مع توقع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة يبدأ بشكل ملحوظ من يوم الثلاثاء الموافق 20 مايو 2025.

وأوضح الشوافي أن الموجة الحارة ستشهد ذروتها مع بداية الأسبوع التالي، لتستمر حتى نهايته، حيث ستسجل المناطق اليمنية ارتفاعاً كبيراً في درجات الحرارة، لا سيما في الصحاري الداخلية، والهضاب الشرقية، والسهول والسواحل (الشرقية والجنوبية والغربية).

وأشار إلى أن السواحل الشرقية، وخاصة مدينة الغيضة والمناطق المحيطة بها، ستكون الأكثر تأثراً بهذه الموجة الحارة، بينما سيشهد باقي المناطق ارتفاعاً نسبياً في درجات الحرارة.

ودعا الشوافي لاتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب الآثار السلبية لموجة الحر المتوقعة

