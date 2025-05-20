شكرا لبحثكم عن خبر مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في عدن يستقبل طالبات مشروع الوصول إلى التعليم في الريف والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

في خطوة تعكس حرص البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن و مؤسسة العون للتنمية على تمكين المرأة الريفية، استقبل مكتب البرنامج في عدن، ممثلاً بمدير المكتب المهندس أحمد المدخلي، مجموعة من الطالبات المستفيدات من مشروع “الوصول إلى التعليم في الريف” بمحافظة لحج، لمناقشة أثر المشروع والتحديات التي تواجههن.

ورافق الطالبات خلال الزيارة الأستاذ نبيل الشاعري مدير عام التأهيل بوزارة التربية والتعليم، والأستاذ فضل الجابري عميد المعهد العالي لتأهيل المعلمين أثناء الخدمة بلحج، والأستاذ مقبل السلامي مدير إدارة التربية والتعليم بتُبن، والأستاذ أكرم باجهام مدير المشروع.

وخُصص اللقاء للاستماع إلى تجارب الطالبات الشخصية وانعكاسات المشروع على حياتهن التعليمية والاجتماعية.

وأكد المهندس أحمد المدخلي خلال اللقاء أن الاستماع المباشر إلى الطالبات أتاح فهمًا أعمق لتأثير المشروع على حياتهن التعليمية وسيسهم بشكل كبير في تحسين وتطوير النسخ القادمة من المشروع بما يلبي احتياجاتهن ويعالج التحديات القائمة. وأشاد المدخلي بإصرار الطالبات على الاستمرار في التعليم رغم الصعوبات والعوائق التي واجهناها مؤكدًا أن هذا الإصرار يمثل دافعًا قويًا لتوسيع المشروع ليشمل المزيد من المناطق الريفية والعمل على تذليل العقبات التي تحول دون وصول الفتيات إلى التعليم بشكل مستدام.

من جانبه أشاد الأستاذ نبيل الشاعري بالجهود المتميزة التي يبذلها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ومؤسسة العون للتنمية في دعم التعليم، مؤكداً أن هذه الزيارة تُجسد نجاح الشراكة والتعاون الفعّال بين الجهات المعنية.

وعبرت الطالبات بصراحة عن تجاربهن وتأثير المشروع في حياتهن حيث قالت إحداهن:

“بعد مشاركتي في المشروع امنت ان في كل ضيقة هناك أمل، رغم أن أموري كانت معقدة جداً.”

مضيفة أن المشروع أعاد إليهن الثقة ومنحهن الفرصة لبناء مستقبل أفضل متحديات بذلك الصعوبات التي واجهناها.