شكرا لقرائتكم خبر عن حديث غير متوقع عن جثة صالح ..تصريح سعودي يشعل الجدل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �ثار الصحفي السعودي علي العريشي جدلاً واسعاً في الأوساط الإعلامية والسياسية بتصريح مثير للجدل حول الشأن اليمني، منتقداً بشدة من يتناولون القضايا اليمنية دون إدراك عميق لتعقيداتها الاجتماعية والوجدانية.

وفي تصريح لافت، قال العريشي: "لو أجريت اليوم انتخابات نزيهة وشفافة وآمنة في اليمن، وكان المرشحان للرئاسة عبدالملك الحوثي وجثة علي عبدالله صالح، لفازت جثة علي صالح بنسبة تزيد على 90%".

ويبرز هذا التصريح بشكل صارخ مدى التشابكات السياسية والاجتماعية التي تحكم المشهد اليمني، مسلطاً الضوء على استمرار شعبية الرئيس الراحل علي عبدالله صالح حتى بعد وفاته، مقارنة بزعيم جماعة الحوثي عبدالملك الحوثي.

ويعكس هذا التقييم، الذي قد يبدو صادماً للبعض، واقعاً يعتقد العريشي أنه يغيب عن كثيرين ممن يتناولون الملف اليمني، مشيراً إلى أن الحسابات السياسية التقليدية قد لا تنطبق على بلد ذي تركيبات قبلية واجتماعية فريدة.

ويأتي هذا الجدل ليعيد طرح التساؤلات حول فهم الأطراف الإقليمية والدولية لطبيعة الصراع في اليمن، ومدى تأثير الروابط التاريخية والولاءات العميقة على مسار الأحداث، بعيداً عن التحليلات السطحية.



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