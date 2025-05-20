شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن صاحب القرار التاريخي بفتح طريق الضالع صنعاء...من هو المسؤول الذي أنهى سنوات الإغلاق؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �تخذ محافظ الضالع قرارا يقضي باعادة فتح طريق الضالع صنعاء عقب سنوات من الاغلاق

وبحسب السلطة المحلية بالضالع فان القرار جاء لدواعي انسانية

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