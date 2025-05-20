شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الضالع يفاجئ الجميع ويكشف السبب الحقيقي لفتح خط "عدن - صنعاء" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في خطوة إنسانية ووطنية شجاعة، وجّه محافظ محافظة الضالع اللواء الركن علي مقبل صالح بفتح الطريق الرابط بين الضالع – عدن – صنعاء، بعد أكثر من عشر سنوات من الإغلاق القسري الذي فرضته مليشيات الحوثي، متسببًا في معاناة إنسانية كبيرة وقطع صلات التواصل بين المحافظات.

جاء هذا القرار تلبية لحاجة ملحة، بعد أن أصبح إغلاق الطريق عبئًا على المواطنين، حيث أدى إلى صعوبات في التنقل، وارتفاع تكاليف النقل، وتعطيل إيصال المساعدات الإنسانية، خاصة للمناطق الواقعة تحت سيطرة مليشيات الحوثي.

إعادة فتح الطريق تمثل انفراجة حقيقية تسهم في تخفيف معاناة المواطنين، وتحفيز الحركة التجارية، وتعزيز الاستقرار المعيشي بين مختلف المناطق، وتعيد للحياة نبضها في هذا الشريان المهم.

اللواء علي مقبل أثبت بهذا القرار أنه قائد ميداني يحمل هموم المواطنين، ويعمل بوعي ومسؤولية لتجسيد قيم القيادة الإنسانية، حيث يضع الإنسان أولاً، ويقدّم نموذجًا للمسؤول الذي يصنع الفرق في لحظات مفصلية من التاريخ، فقد اختار أن يكون صوت الناس حين صمت الآخرون ، وجسرآ للإنسانية حين اغلق الآخرون الطرق .

