شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : غارات جوية على هذه المحافظة الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفاد مصدر محلي، الاثنين 19 مايو/أيار 2025، بغارة جوية نفذتها طائرة بدون طيار يعتقد أنها أمريكية استهدفت سيارة في مديرية "رضوم" جنوبي شرق محافظة شبوة (شرقي اليمن).

وقال المصدر، إن انفجار كبير دوى إثر غارة جوية نفذتها طائرة مسيرة يرجح أنها أمريكية استهدفت سيارة في طريق "عرقة" بمنطقة "المطهاف"، دون معرفة هوية السيارة المستهدفة ونتائج الغارة.

وأوضح المصدر أن تحليق مكثف لطائرات بدون طيار منذ نحو شهر في سماء مناطق حبان والروضة وميفعة ورضوم وعرقة والمطهاف جنوب شرقي شبوة، مشيراً إلى تحليق مستمر منذ نحو أسبوع للطيران الحربي كل صباح تشهده مديرية ميفعة شرقي المحافظة مع فتح حاجز الصوت.

وفي 13 إبريل/نيسان 2025، نفذت طائرة بدون طيار يرجح أنها أمريكية، غارات جوية استهدفت 3 سيارات في مديرية العبر غربي محافظة حضرموت ما أسفر عن مقتل وإصابة 5 أشخاص، وذلك بعد يوم من غارة نفذتها طائرة بدون طيار استهدفت سيارة في مدينة "عتق" ما أسفر عن مقتل شخص كان على متنها.