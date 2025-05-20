شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس علي ناصر محمد يزور السفارة اليمنية بالقاهرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - زار الرئيس علي ناصر محمد ظهر اليوم الموافق 19 مايو، السفارة اليمنية في القاهرة.

وتأتي هذه الزيارة امتدادًا لزياراته السابقة إلى السفارة والسفراء، وكان في استقباله سعادة السفير خالد محفوظ بحاح، سفير بلادنا لدى جمهورية مصر العربية، بحضور الملحق العسكري اللواء ثابت عبد ، وعدد من أعضاء طاقم السفارة.

وقد قام الرئيس بجولة في أرجاء السفارة للسلام والتحية على أعضاء السلك الدبلوماسي، مشيدًا بجهودهم السياسية والدبلوماسية والاجتماعية في خدمة الوطن والمواطن في جمهورية مصر العربية، التي تحتضن أكبر الجاليات اليمنية في العالم، كما تحتضن مصر الشقيقة الملايين من أبناء الدول العربية الذين شردتهم الحروب. وهذا ليس بجديد على جمهورية مصر، التي كانت وما تزال ركن العرب وعمقهم الاستراتيجي.

وأشاد الرئيس بالدور الاخوي والانساني الذي تقوبة جمهورية مصر العربية، شعبا وحكومة وقيادةً برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

كما أثنى الرئيس على رعاية السفير لمئات الآلاف من اليمنيين الذين شردتهم الحرب، وغيرهم من المقيمين والطلاب.

وقد هنّأ الرئيس علي ناصر محمد سعادة السفير خالد محفوظ بحاح وطاقم السفارة بمناسبة الذكرى الخامسة والثلاثين للوحدة اليمنية، متمنيًا للسفير التوفيق والنجاح في مهامه في خدمة الوطن والمواطن.