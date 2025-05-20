شكرا لقرائتكم خبر عن بعد اتفاق الحوثيين مع أمريكا...بيان عسكري أوروبي بشأن الهجمات على السفن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكدت مهمة الاتحاد الأوروبي البحرية "أسبيدس" (EUNAVFOR Aspides)، اليوم الإثنين، أنها قدّمت الحماية والدعم لأكثر من 830 سفينة تجارية أثناء عبورها منطقة البحر الأحمر (Red Sea)، منذ بدء عملياتها في فبراير 2024، وذلك في إطار جهودها لحماية خطوط الملاحة من التهديدات المستمرة.

وجاء في بيان رسمي صدر عن قيادة المهمة، أن المهمة البحرية أكملت أربعة عشر شهرًا من العمل في منطقة العمليات، حيث أتاح "الالتزام الثابت لجميع الأفراد المشاركين مواجهة التحديات المتعددة، وتعزيز المساهمة في حماية المصالح المشتركة العالمية"، وفق البيان.

وكان الاتحاد الأوروبي (European Union) قد أطلق عملية "أسبيدس" رسميًا في 19 فبراير2024، بهدف حماية السفن التجارية في البحر الأحمر والمياه الإقليمية والدولية، من الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي (Houthis)، التابعة لإيران.

وأشار البيان إلى أن مهمة "أسبيدس" تسهم كذلك في دعم الازدهار الإقليمي من خلال الحفاظ على الموارد الطبيعية للدول الساحلية على امتداد البحر الأحمر وخليج عدن، بما يعزز استقرار التجارة العالمية.

ويتكوّن أسطول العملية من سفن حربية وفرقاطات تابعة لثماني دول أوروبية هي: بلجيكا (Belgium)، اليونان (Greece)، هولندا (Netherlands)، السويد (Sweden)، إستونيا (Estonia)، ألمانيا (Germany)، فرنسا (France)، وإيطاليا (Italy).

وجاء البيان، بعد أيام، على ما سمي باتفاق غير مكتوب لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة، ومليشيات الحوثي، بوساطة عمانية في السادس من مايو الجاري، قضى بوقف الضربات الأمريكية على مواقع ومناطق سيطرة الجماعة، مقابل وقف الأخيرة هجماتها على السفن في البحر الأحمر، بعد حملة عسكرية أمريكية استمرت لنحو 52 يومًا.

يُذكر أن المهمة الأوروبية تقتصر على العمليات الدفاعية فقط، حيث تتمثل مهمتها الرئيسية في حماية السفن التجارية من الهجمات، دون تنفيذ ضربات هجومية أو استهداف مواقع الحوثيين داخل الأراضي اليمنية.