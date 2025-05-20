شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: اتصالات صنعاء تصادر ارقام هؤلاء والسبب لا يصدق والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدرت المؤسسة العامة للاتصالات في صنعاء، اليوم الإثنين إعلاناً هاماً دعت فيه مشتركي خدمة الهاتف الثابت، بما يشمل خدمات "هاتفي تواصل"، الفوترة، والدفع المسبق، المتأخرين عن سداد فواتيرهم واشتراكاتهم لمدة ثلاثة أشهر، إلى تسديد المستحقات المالية بأسرع وقت لضمان استمرار الخدمة.

وأوضحت المؤسسة أن على المشتركين سداد المبالغ المستحقة قبل تاريخ 31 مايو 2025 كحد أقصى، محذرة من أن عدم السداد سيؤدي إلى مصادرة الأرقام وإعادة بيعها وفقاً لسياسات المؤسسة.

ووفرت المؤسسة رابطاً إلكترونياً للاستعلام عن الفواتير، داعية المشتركين إلى زيارته للتحقق من مستحقاتهم وتسديدها في المهلة المحددة لتجنب انقطاع الخدمة.

