شكرا لقرائتكم خبر عن ضربة تُربك الحوثيين: مقتل قيادي بارز في غارات عنيفة والجماعة تعترف بخسارته والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعترفت مليشيا الحوثي المدعومة من النظام الإيراني، اليوم الإثنين، بمصرع أحد قياداتها الميدانية في غارات جوية استهدفت ميناء الصليف بمحافظة الحديدة، غربي اليمن.



وبحسب وسائل إعلام حوثية، فقد شيّعت الجماعة القيادي عبده قاسم عبده عز الدين، الذي كان ينتحل رتبة "مساعد"، بعد مصرعه في القصف الجوي الذي نفذته طائرات إسرائيلية، وفق ما أكدته تقارير إسرائيلية رسمية.



وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد أعلنت في وقت سابق أن سلاح الجو نفّذ، يوم الجمعة الماضية، هجمات دقيقة على ثلاثة موانئ يمنية تستخدمها المليشيا لأغراض عسكرية، وهي الحديدة والصليف ورأس عيسى.



وتحدث شهود عيان عن سماع دوي انفجارات ضخمة هزّت محيط ميناء الحديدة، أعقبها تصاعد كثيف لأعمدة الدخان، في مشهد يعكس حجم الضربات وقوة تأثيرها.