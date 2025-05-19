شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: صرف رواتب هذه القوات العسكرية بدء من يوم غد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت قيادة ألوية العمالقة الجنوبية، اليوم الإثنين، عن بدء عملية صرف رواتب منتسبيها لشهر أبريل 2025، اعتباراً من يوم غدٍ الثلاثاء 20 مايو. وأوضحت أن الصرف سيتم عبر بنك القطيبي ووكلائه في المناطق المحددة.



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