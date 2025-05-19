عاجل : تحذيرات عاجلة من ماسيحدث في الساعات القادمة

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عدن - ياسمين التهامي - �صدر المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر تحذيراً مخيفاً من هطول أمطار متفرقة على عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة، مصحوبة بعواصف رعدية قد تكون مدمرة. المناطق المستهدفة تشمل إب، تعز، الضالع، ومرتفعات لحج وأبين، مع احتمالات لهطول أمطار على المحويت، عمران، صنعاء وغيرها. الأجواء ستكون حارة إلى شديدة الحرارة، حيث تصل درجات الحرارة العظمى في الصحارى والسهول إلى 41 درجة مئوية، مما يزيد من التهديدات الصحية. الأمطار الغزيرة التي شهدتها بعض المناطق مؤخراً قد تؤدي إلى تدفق سريع للسيول، مما يشكل خطرًا داهمًا على المواطنين. ينبه المركز الجميع بضرورة الابتعاد عن مجاري السيول ويحذر من التعرض لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة لتجنب المخاطر.



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