شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل:مسؤول حكومي يتعرض لذبحة صدرية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جرى قبل قليل نقل مدير عام مديرية المخا، الأستاذ سلطان عبدالله، إلى العناية المركزة، إثر تعرضه لذبحة صدرية شديدة استدعت التدخل الطبي العاجل.



ويخضع الآن الأستاذ سلطان عبدالله لرعاية طبية مكثفة في أحد المستشفيات، وسط دعوات أبناء المديرية ومحبيه له بالشفاء العاجل والعودة سريعاً لمواصلة مهامه في خدمة أبناء المخا.

