شكرا لقرائتكم خبر عن كشف المستور... لماذا لم يهاجم الحوثيون قاعدة "دهلك" الإسرائيلية بإريتريا؟.."تفاصيل صادمة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �ي وقت كانت تتصاعد فيه عمليات الحوثيين ضد السفن الغربية، يلفّ الغموض سلوكهم تجاه الأهداف الإسرائيلية، خاصة مع رصد سفن إسرائيلية تبحر تحت رايات متعددة، وتجاهل لافت لقاعدة عسكرية إسرائيلية في جنوب البحر الأحمر.

وبدأت السفن الإسرائيلية مؤخرًا تبحر في البحر الأحمر تحت ثلاثة أو أربعة أعلام من دول مختلفة، بعد أن كانت تكتفي بعلم واحد، في محاولة واضحة للتمويه أم وجود تنسيق بينهم وبين الحوثي

والمثير أن هذه الظاهرة تزامنت مع تقارير عن تفاهمات غير معلنة بين الحوثيين وتل أبيب، الأمر الذي يطرح أسئلة ملحة حول حقيقة ما يجري في البحر الأحمر.

وما يزيد الشكوك هو الغياب التام لأي هجوم حوثي على القاعدة العسكرية الإسرائيلية المعلنة قرب إريتريا في جنوب البحر الأحمر، والقاعدة، التي تُعد موقعًا حساسًا ومكشوفًا، تبقى بمنأى عن أي استهداف، رغم التصريحات الحوثية النارية ضد "العدو الصهيوني"، فهل هناك تنسيق غير مباشر؟ أم أن هناك أجندة خفية تتجاوز الشعارات المعلنة؟

وما يجري في البحر الأحمر يبدو أكبر من مجرد عمليات استهداف متفرقة، والصورة باتت أكثر تعقيدًا، والاحتمال الخطير الذي يلوح هو أن البحر الأحمر قد يكون ساحة مؤامرة لتوجيه الرأي العام بعيدًا عن المذابح اليومية في غزة، بمشهد تمثيلي حوثي تتقاطع فيه مصالح غير متوقعة.



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