شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يتخذ خطوة جريئة بعد قرار المحكمة إيداع ابنه في دار رعاية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قام الفنان المصري محمد رمضان بالتفاوض مع أسرة الطفل المجني عليه، للتنازل عن القضية مقابل تقديم مبلغ مادي، وصل الى مليون جنيه، وذلك في محاولة لإنهاء أزمة شجار نجله مع طفل آخر في أحد الأندية ومحاولة إنقاذه من مصير إيداعه دار رعاية.



كان رمضان قد غاب هو ونجله عن حضور جلسة المحاكمة، فيما حضرت والدة المجني عليه، لتصدر محكمة جنح الطفل بمدينة السادس من أكتوبر بالجيزة، قرارها بإيداع نجل محمد رمضان في إحدى دور الرعاية الاجتماعية، دون تحديد المدة.

وأفاد دفاع نجل محمد رمضان بأنه تعرض لوعكة صحية بعد علمه بجلسة محاكمته، وطالب بتأجيل أولى جلسات محاكمته في اتهامه بالاعتداء على زميله داخل أحد النوادي، إلا أن المحكمة لم تأخذ بطلبات الدفاع وأصدرت حكمه السابق.

وكانت سيدة قد اتهمت نجل محمد رمضان بالاعتداء على ابنها بالضرب، في مدينة 6 أكتوبر أثناء اللعب، وطالبت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق