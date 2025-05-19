شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الجيش الوطني يبدأ بشن عمليات عسكرية ضد الحوثيين "تفاصيل أولية" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شنت الشرعية هجوم مفاجئ على الحوثيين في مدينة تعز وقال مصدر محلي :دبابتنا دمرت مترس الحـ ـوثي، كان يستخدمه لتنفيذ عمليات قنص ضد أفرادنا في الجبهة الشرقية. وبحسب المصدر أن الحوثي نفذ خلال الأيام السابقة عدة عمليات قنص من ذات المترس أسفر عنها استشهاد فردين وإصابة آخرين.

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