شكرا لقرائتكم خبر عن صورة أولية من لحظة فتح طريق صنعاء - عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تجري في هذه الأثناء استعدادات ميدانية واسعة لفتح طريق صنعاء - عدن، أحد أبرز الشرايين الحيوية في اليمن.

وأكد مواطنون أن العمل جارٍ على قدم وساق لبدء فتح الطريق، وقد تم توثيق لحظة انطلاق الأعمال بصورة التقطت من موقع الحدث.

ويُعد هذا التحرك خطوة بالغة الأهمية نحو تسهيل حركة التنقل وربط المحافظات الشمالية والجنوبية بعد سنوات من الإغلاق.