شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة العراقية تفاجئ الجميع وتكشف سبب مغادرة أمير قطر فجأة من القمة العربية في بغداد..."شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، أن مغادرة أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني العاصمة بغداد، جاءت نتيجة ارتباطات مسبقة، وتمت بالتنسيق مع الجانب العراقي، نافيا وجود أي خلاف أو انزعاج أدى إلى تقليص مدة مشاركته في القمة العربية.

وقال العوادي في بيان له :"إن مغادرة أمير قطر لقمة بغداد تمت وفق جدول زمني محدد ومتفق عليه مسبقًا مع السلطات العراقية، نظرًا لارتباطات أخرى لدى سموه."

وأضاف :" أمير قطر سلّم كلمته بشكل رسمي قبل مغادرته، وهو أمر معتاد في مثل هذه القمم، حيث دأب في مناسبات سابقة على تسليم خطابه دون إلقائه شخصيًا."

وأضاف :"الوفد القطري ما يزال متواجدًا في بغداد، ويمثل الأمير رسميًا في أعمال القمة، ولا توجد أي مؤشرات على وجود خلافات أو أخطاء بروتوكولية أدت إلى أي انزعاج، لا من الجانب القطري ولا من بقية الضيوف العرب."