شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون يعتقلون أكاديمياً يمنياً وعائلته بعد تعرضهم لاعتداء.. والأمن يرفض استقبال شكوى والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - احتجز قسم شرطة 7 أكتوبر في العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين، الدكتور ضياء عبد الرحمن أستاذ القانون بجامعة تعز، إلى جانب عدد من أفراد عائلته، عقب تعرضهم لمحاولة اعتداء من قبل مجموعة يُعتقد أنهم من أتباع الجماعة.

وبحسب مقطع فيديو نشرته ابنة الدكتور عبد الرحمن على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن خمسة أشخاص هاجموا والدها وبناتها في أحد شوارع صنعاء، مشيرة إلى أن والدها تلقى تهديدات مباشرة أثناء سيره في الحي، قبل أن يتعرض للاعتداء الجسدي أمام أسرته.

وأوضحت الابنة، التي ظهرت وهي توثق المشهد بكاميرا هاتفها، أن الأسرة توجهت إلى قسم شرطة 7 أكتوبر لتقديم بلاغ رسمي، غير أن القسم قام بحجزهم بدلاً من استقبال الشكوى، وقالت:

"الساعة 10 وما زلنا محتجزين في قسم 7 أكتوبر.. جئنا لنقدم بلاغ اعتداء فتم احتجازنا!"

وأضافت أن عناصر القسم رفضوا استلام أي من الأدلة المصورة التي توثق لحظة الاعتداء، كما لم يُسجَّل البلاغ، بل تم التلميح لهم بإمكانية تلفيق قضايا جديدة ضدهم.

وأكدت أن الضغوط تزايدت على والدها لإجباره على التنازل عن حقوقه القانونية، فيما لا يزال هو وابنه رهن الاحتجاز، بينما سُمح لبقية أفراد العائلة بالبقاء في "الحوش" داخل القسم.

الحادثة أثارت موجة تضامن واسعة على مواقع التواصل، وسط مطالبات بالإفراج الفوري عن الدكتور عبد الرحمن ومحاسبة المعتدين، وتساؤلات عن دور الجهات الأمنية في حماية المواطنين داخل مناطق سيطرة الحوثيين.