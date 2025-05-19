شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة منذ 10 سنوات.. الطيران السعودي يستأنف رحلات نقل الحجاج من هذه الدولة والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - استأنف الطيران السعودي، للمرة الأولى منذ عام 2015، رحلات نقل الحجاج الإيرانيين، وفق ما أفاد مسؤول في الهيئة العامة للطيران المدني.
وأوضح المسؤول، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن شركة "فلاي ناس" التي تعد جزءًا من الخطوط الجوية السعودية والمتخصصة في الطيران منخفض التكلفة، بدأت رحلاتها لنقل الحجاج من مطار الإمام الخميني في طهران.
وفي إطار هذه الخطوة، تُنفذ الشركة رحلات مماثلة أيضًا من وإلى مطار مشهد الواقع في شمال شرق إيران.
وتأتي هذه العودة في الوقت الذي تسعى فيه المملكة العربية السعودية لتوسيع خدماتها الجوية وزيادة عدد الحجاج القادمين من مختلف البلدان.
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