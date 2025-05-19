شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ردة فعل الرئيس الفرنسي....أردوغان يفاجئ ماكرون ويمسك إصبعه الأوسط أثناء حضورهما قمة في ألبانيا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أظهر مقطع فيديو، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وهو يمسك الإصبع الأوسط ليد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وبقي هكذا لمدة 13 ثانية.

وأبان الفيديو، الرئيس الفرنسي وهو يضع يده على يد أوردغان بقوة، فأمسك أردوغان بإصبع ماكرون عدة ثوان حاول خلالها الرئيس الفرنسي الإفلات حتى تركه في النهاية.

وبحسب ما يُشاع دبلوماسيًا، حاول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال قمة تيرانا في ألبانيا، تأكيد هيمنته خلال مصافحة بوضع يده على يد أردوغان - وهي لفتة تقليدية تهدف إلى إظهار السيطرة.

لكن الرئيس التركي لم يُصغِ لهذا. فبدلًا من أن يبتعد، أمسك بإصبع ماكرون، مُقلبًا الحركة رأسًا على عقب.

ويُعتبر محللو لغة الجسد هذا انقلابًا نموذجيًا - رد فعل سلبي عدواني يُفقد الزعيم الآخر توازنه دون أن ينطق بكلمة