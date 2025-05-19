شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الاتفاق الأمريكي معهم...دولة عظمى تتوعد الحوثيين وسفينة حربية تقترب من باب المندب..."تفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تستعد البحرية الملكية البريطانية لصد هجوم حوثي على إحدى حاملات الطائرات الرئيسية التابعة لها أثناء سفرها بالقرب من المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات في اليمن.

وقالت الصحافة البريطانية، إنه تم وضع خطط لطائرات مقاتلة من طراز F-35 لشن ضربات ضد معسكرات الحوثيين إذا تعرضت HMS Prince of Wales لقصف أثناء مرورها عبر مضيق باب المندب نقطة الاختناق الرئيسية في البحر الأحمر.

ومنحت الحكومة البريطانية أيضا قوات البحرية الخاصة وقوات مشاة البحرية الملكية الإذن بشن مهمة إنقاذ إذا تم إسقاط أي طيار مقاتل، وفقا لمصادر في الحكومة البريطانية.

ومن المقرر أن تمر السفينة الحربية البريطانية “إتش إم إس برينس أوف ويلز” قريبا عبر مضيق باب المندب، الذي يربط البحر الأحمر بخليج عدن، في طريقها إلى عملية انتشار في المحيط الهادئ، ويعتقد أن على متنها 18 طائرة من طراز F-35.

وخلال الأشهر الماضية، هاجمت بريطانيا مواقع الحوثيين عدة مرات بمشاركة القوات الأمريكية، وتوعد الحوثيون بأن تدفع لندن الثمن جراء هجماتها.

وكان الحوثيون والولايات المتحدة قد أعلنوا عن هدنة في السادس من مايو/أيار الجاري، في إعلان مفاجئ لوقف إطلاق النار بعد أكثر من 1100 غارة جوية شنتها إدارة ترامب على الحوثيين منذ 15 مارس/آذار.