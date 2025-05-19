شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدق كيف...خطوة مذهلة لأبناء حضرموت تفرح ملايين السعوديين "تفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أقدم أبناء محافظة حضرموت على خطوة مدهشة، أثارت الفرح والسرور والسعاده في قلوب الملايين من أبناء المملكة العربية السعودية، ولا غرابة في ما حدث، فكل أبناء حضرموت يحظون بكل الاحترام والتقدير في السعودية، سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي، والحقيقة هي ان ابناء حضرموت باسلوبهم وسلوكهم النبيل في التعامل مع الآخرين استطاعوا _ ليس فقط كسب محبة السعوديين _ بل كسبوا محبة واخترام الجميع، واصبحت لهم مكانة خاصة ومميزة في كل دول مجلس التعاون الخليجي، بشكل خاص والوطن العربي بشكل عام، وخم يحققون نجاحات مبهرة تثير الاعجابات في أي بلد يعيشون فيه.

فبينما كانت الأفراح والاهازيج تشتعل في شوارع ومدن المملكة، فرحا بتحقيق فريق الاتحاد بطولة دوري روشن السعودي لكرة القدم، فوجئ الجميع بحفلة كبيرة اقامها أبناء حضرموت احتفالا بهذا الحدث، فكانت الجماهير الغفيرة ترقص وتغني على اغنية الفنان الكبير " أبوبكر سالم بالفقيه" يازارعين العنب، وأخذت الهتافات ترتفع وتصم الآذان وهم يرفعون علم فريق اتحاد جدة بعد تحقيقه بطولة أقوى دوري في القارة الآسيوية.

فريق اتحاد جدة الذين يطلق عليهم لقب "النمور" يحظى بشعبية جارفة، ليس فقط في السعودية، بل شعبيته تتخطى الحدود السعودية، فهناك الملايين من الجماهير الذين يعشقون هذا الفريق في كل دول الخليج، والوطن العربي، وشاهدنا كثيرا من أبناء دول الخليج يصطحبون أبنائهم ويقطعون مسافات شاسعة ويتوافدون إلى المملكة لمؤازرة وتشجيع فريق الاتحاد.



صحيح ان فريق اتحاد جدة يحظى بملايين المشجعين والمحبين في طول الوطن العربي وعرضه، لكن ابناء حضرموت هم وحدهم الذين شاركوا جماهير اتحاد جدة فرحتهم الغامرة ببطولة الدوري، من خلال الحفل الكبير الذي رقص فيه الحضارم فرحا وطربا بهذا الحدث السعيد، ولا شك ان خطوة كهذه ستدخل الفرحة والسرور في قلب كل سعودي حتى لو لم يكن من مشجعي الاتحاد، كما ان هذه المشاركة الوجدانية ستساهم بمزيد من الألفة والمحبة بين اليمنيين والسعوديين بإذن الواحد الأحد، فشكرا لأبناء حضرموت على هذه الخطوة الموفقة التي نشرت البسمة في وجوه الجميع.