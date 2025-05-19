شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر تكشف معلومات جديدة عن القيادي العسكري الذي اغتيل في حضرموت والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر محلية معلومات جديدة حول هوية القيادي العسكري الذي قُتل في عملية اغتيال مسلحة، اليوم الأحد 18 مايو 2025، على الطريق الدولي بمنطقة العبر في محافظة حضرموت شرقي اليمن.

وأوضحت المصادر أن الشيخ أحمد عبد الله شثان، يشغل منصب مندوب محور صعدة العسكري، ويُعد من أبرز القادة العسكريين في صفوف القوات الحكومية، إضافة إلى كونه شخصية قبلية معروفة وقياديًا في المقاومة السلفية المناهضة لميليشيات الحوثي.

وبحسب المصادر، فإن الشيخ شثان تعرّض لكمين مسلح نصبه مجهولون أثناء عبوره بسيارته في طريق العبر الدولي، حيث أطلقوا عليه وابلاً من الرصاص، ما أدى إلى مقتله مع أحد مرافقيه، ويدعى "محمد اليافعي" والذي ينحدر من منطقة يافع بمحافظة لحج، وإصابة نجله بجروح خطيرة.



ويُعد شثان من أبناء محافظة صعدة، وشارك خلال السنوات الماضية في معارك عدة ضد الحوثيين في جبهات كتاف، باقم، والملاحيظ، كما لعب دورًا بارزًا في حشد المقاومة الشعبية في منطقته، وكان يشغل رتبة رائد في محور صعدة العسكري.

ولم تُعلن أي جهة مسؤوليتها عن العملية حتى الآن، كما لم تُصدر الجهات الأمنية بيانًا رسميًا بشأن ملابسات الحادث، الذي يأتي في ظل تكرار حوادث الاستهداف على طريق العبر – الوديعة الدولي، والذي يُعد شريانًا رئيسيًا بين محافظات حضرموت ومأرب والجوف.

من جهته، نعى محافظ صعدة، اللواء هادي طرشان، الشيخ شثان، مؤكداً أن "يد الغدر والإجرام طالته اليوم في خط العبر".

وطالب طرشان "الجهات المختصة بالكشف عن ملابسات الجريمة بأسرع وقت".

