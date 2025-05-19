شكرا لقرائتكم خبر عن الفلكي الجوبي يكشف عن امر سيحدث يوم غد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن الفلكي أحمد الجوبي عن توقعات الطقس في اليمن ليوم الإثنين 19 مايو 2025، مشيرًا إلى انحسار الرياح القوية.

وتبلغ سرعة الرياح: الغيضة 29 كم/س، لحج 28، زنجبار 27، صعدة وحجة والضالع 26، المحويت 24، الحديدة وسقطرى 23، عدن وريمة 22، ذمار ورداع 21، صنعاء وتعز 20، المكلا 18، عمران 17، البيضاء وعتق 16، الجوف 15، مأرب 14، سيئون 12، وإب 8 كم/س.

حالة الأجواء:

صحو: صعدة، سيئون، الغيضة

غائم: عدن، تعز، المكلا، حجة، رداع، زنجبار، الضالع، لحج، عتق، سقطرى

غائم جزئيًا: صنعاء، الحديدة، عمران، ذمار، مأرب، الجوف، البيضاء

أمطار خفيفة: إب، المحويت، ريمة

نسب الغيوم والعوالق الترابية:

أعلى النسب في عتق 100%، سقطرى 99%، سيئون 91%، ريمة 70%، وأقلها في صعدة 6%، الجوف والضالع 8%.



اتجاه الرياح:

شمالية شرقية: صنعاء، عمران، ذمار، صعدة، رداع، مأرب، البيضاء

جنوبية إلى شرقية جنوبية: عدن، المكلا، زنجبار، الغيضة، الجوف، سيئون، الضالع

غربية إلى غربية شمالية: الحديدة، المحويت، ريمة، عتق، سقطرى

شرقية إلى شرقية جنوبية: إب، تعز

وتشير التوقعات إلى أجواء متنوعة مع استمرار الاستقرار في معظم المناطق.