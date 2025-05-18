بشرى سارة ...افتتاح مطار دولي جديد واستقبال المسافرين

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عدن - ياسمين التهامي - �كدت الحكومة اليمنية جاهزية مطار المخا الدولي بمحافظة تعز لاستقبال الرحلات الجوية، معربة عن تفاؤلها بقرب تشغيله الذي طال انتظاره لخدمة المسافرين وتسهيل تنقلاتهم.

جاء هذا التأكيد على لسان نائب وزير النقل خلال زيارته التفقدية للمطار، حيث اطلع على التجهيزات الفنية والإدارية التي تتوافق مع معايير سلامة الطيران.

وقد شدد نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، طارق صالح، على الأهمية القصوى لتسريع وتيرة تشغيل المطار، مشيراً إلى دوره الحيوي في تخفيف معاناة المواطنين وتلبية احتياجاتهم في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

وعبر نائب وزير النقل عن سروره بالمستوى المتقدم للجاهزية الذي شهده في المطار، مؤكداً على ضرورة الاستفادة القصوى من هذه المنشأة الحيوية.

ووصف المسؤولون مطار المخا الدولي بأنه "منجز استراتيجي" يجسد إصرار القيادة السياسية والدعم الكبير المقدم من دولة الإمارات العربية المتحدة للشعب اليمني في مواجهة التحديات التي فرضتها الحرب.

ويُعد تشغيل المطار خطوة هامة نحو تعزيز الحركة التجارية والإنسانية في المنطقة وتخفيف العبء على المواطنين.

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