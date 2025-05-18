شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يصف حربه على الحوثيين بالحاسمة والشرسة التي لم تشهد مثلها من قبل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وصف الرئيس الامريكي دونالد ترامب الغارات التي شنتها قواته على اليمن بالحاسمة والشرسة التي لم تشهد ميليشيا الحوثي مثلها من قبل حسب تعبيره، مشيرا إلى أن العمليات حققت أهدافها بنجاح.

وقال ترامب في تصريحات له: "لقد خضنا 52 يومًا من الضربات العنيفة ضد الحوثيين في اليمن، لم يشهدوا مثلها من قبل".

وأضاف: "كانت عملية سريعة، شرسة، وحاسمة حققت نجاحًا كبيرًا في استخدام القوة العسكرية، حصلنا على ما جئنا من أجله، ثم انسحبنا".

وكان ترامب هدد الخميس الماضي، بإعادة استئناف الضربات العسكرية ضد ميليشيا الحوثي في حال أقدمت الأخيرة على تنفيذ هجمات جديدة تستهدف خطوط الملاحة البحرية الدولية، قائلا: "نحن نتعامل مع الحوثيين، وأعتقد أن ذلك كان ناجحا جدًا، لكن ربما يتم شن هجوم غدًا ، وفي هذه الحالة نعود إلى الهجوم".