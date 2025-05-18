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معالج بـ10 أنوية... هواوي تستعد لمنافسة شرسة في سوق الشرائح

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معالج بـ10 أنوية... هواوي تستعد لمنافسة شرسة في سوق الشرائح

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عدن - ياسمين التهامي - معالج بـ10 أنوية... هواوي تستعد لمنافسة شرسة في سوق الشرائح

هواوي تستعد لإطلاق معالج Kirin X90 مخصص للحواسب لتعزيز مكانتها في سوق المعالجات

كشفت تسريبات تقنية أن شركة هواوي تعمل على تطوير معالج جديد يُنتظر أن يُطلق عليه اسم Kirin X90، والذي سيكون أول شريحة مخصصة للحواسب تصدر عن قسم HiSilicon.

وحسب السريبات فإن هذا المعالج يُظهر طموح الشركة القوي لمنافسة عمالقة المعالجات في هذا المجال.

ومن المتوقع أن يأتي Kirin X90 بتصميم متطور يتكون من 10 أنوية، مستوحاة من معمارية معالج Kirin 9010 الموجود في هواتف Pura 70، مع تحسينات ملحوظة تعزز من أدائه لتصنيفه ضمن المعالجات الاحترافية.

وتقول التسريبات، إن المعالج سيحتوي على 4 أنوية عالية الأداء مبنية على بنية Taishan V121، و4 أنوية متوسطة الأداء تعتمد على بنية Taishan V120، بالإضافة إلى نواتين موفرتين للطاقة مستندتين إلى Cortex-A510.

ويساهم هذا التوزيع في تحسين كفاءة الشريحة وقدرتها على التكيف مع مختلف أنواع المهام، مما يقلل من استهلاك الطاقة، وهو أمر أساسي لتصميم معالجات الحواسب المحمولة.

علاوة على ذلك، يبدو أن هواوي تخطط لدعم معالجها الجديد بتقنيات حديثة، حيث سيدعم ذاكرة LPDDR5-6400 بسعة تصل إلى 32 غيغابايت، كما سيكون متوافقاً مع وحدات تخزين SSD بسعة تصل إلى 2 تيرابايت، ودعمه لثلاثة منافذ USB-4.

ويتوقع الخبراء أن دخول هواوي إلى سوق معالجات الحواسب بهذا المعالج قد يغير قواعد اللعبة، مما يوفر لأنظمة HarmonyOS مزيداً من الاستقلالية والقوة في مواجهة المنافسين.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ناس تايم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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