شكرا لقرائتكم خبر عن معالج بـ10 أنوية... هواوي تستعد لمنافسة شرسة في سوق الشرائح والان مع التفاصيل

هواوي تستعد لإطلاق معالج Kirin X90 مخصص للحواسب لتعزيز مكانتها في سوق المعالجات

كشفت تسريبات تقنية أن شركة هواوي تعمل على تطوير معالج جديد يُنتظر أن يُطلق عليه اسم Kirin X90، والذي سيكون أول شريحة مخصصة للحواسب تصدر عن قسم HiSilicon. وحسب السريبات فإن هذا المعالج يُظهر طموح الشركة القوي لمنافسة عمالقة المعالجات في هذا المجال.

ومن المتوقع أن يأتي Kirin X90 بتصميم متطور يتكون من 10 أنوية، مستوحاة من معمارية معالج Kirin 9010 الموجود في هواتف Pura 70، مع تحسينات ملحوظة تعزز من أدائه لتصنيفه ضمن المعالجات الاحترافية. وتقول التسريبات، إن المعالج سيحتوي على 4 أنوية عالية الأداء مبنية على بنية Taishan V121، و4 أنوية متوسطة الأداء تعتمد على بنية Taishan V120، بالإضافة إلى نواتين موفرتين للطاقة مستندتين إلى Cortex-A510. ويساهم هذا التوزيع في تحسين كفاءة الشريحة وقدرتها على التكيف مع مختلف أنواع المهام، مما يقلل من استهلاك الطاقة، وهو أمر أساسي لتصميم معالجات الحواسب المحمولة.