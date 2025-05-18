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عدن - ياسمين التهامي - معالج بـ10 أنوية... هواوي تستعد لمنافسة شرسة في سوق الشرائح
هواوي تستعد لإطلاق معالج Kirin X90 مخصص للحواسب لتعزيز مكانتها في سوق المعالجات
وحسب السريبات فإن هذا المعالج يُظهر طموح الشركة القوي لمنافسة عمالقة المعالجات في هذا المجال.
وتقول التسريبات، إن المعالج سيحتوي على 4 أنوية عالية الأداء مبنية على بنية Taishan V121، و4 أنوية متوسطة الأداء تعتمد على بنية Taishan V120، بالإضافة إلى نواتين موفرتين للطاقة مستندتين إلى Cortex-A510.
ويساهم هذا التوزيع في تحسين كفاءة الشريحة وقدرتها على التكيف مع مختلف أنواع المهام، مما يقلل من استهلاك الطاقة، وهو أمر أساسي لتصميم معالجات الحواسب المحمولة.
ويتوقع الخبراء أن دخول هواوي إلى سوق معالجات الحواسب بهذا المعالج قد يغير قواعد اللعبة، مما يوفر لأنظمة HarmonyOS مزيداً من الاستقلالية والقوة في مواجهة المنافسين.
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