شكرا لقرائتكم خبر عن وزير يمني سابق يكشف عن تعرضه للنصب وينفي صلته بهذا الأمر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف وزير النقل اليمني السابق صالح الجبواني عن تعرضه للنصب .

وقال الجبواني: ‏أنتشرت العصابات والنصابين وتطورت مهاراتهم بشكل مريع.. أحدهم تقمص صفة مسئول كبير في الدولة وتواصل بي وكنت طلبت منه أن يتابع لي موضوع معين حتى أني أرسلت له صورة جوازي، بعد فترة قليلة تواصلت بصاحبي الأصلي وفوجئ بما قلته له وأكد أنه لم يتصل بي على الأطلاق...

واختتم: وعليه فهذا النصاب قد يستخدم صورة جوازي لكي يشحت من الآخرين بأسمي فأرجو منكم والحاضر يعلم الغائب أن ليس لي علاقة بأي سلوك من هذا النوع.. كل واحد ينتبه لايقع في فخ هؤلا ، وهذا المنشور براءة ذمة.