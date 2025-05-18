شكرا لقرائتكم خبر عن وزير يمني سابق يكشف عن تعرضه للنصب وينفي صلته بهذا الأمر والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - كشف وزير النقل اليمني السابق صالح الجبواني عن تعرضه للنصب .
وقال الجبواني: أنتشرت العصابات والنصابين وتطورت مهاراتهم بشكل مريع.. أحدهم تقمص صفة مسئول كبير في الدولة وتواصل بي وكنت طلبت منه أن يتابع لي موضوع معين حتى أني أرسلت له صورة جوازي، بعد فترة قليلة تواصلت بصاحبي الأصلي وفوجئ بما قلته له وأكد أنه لم يتصل بي على الأطلاق...
واختتم: وعليه فهذا النصاب قد يستخدم صورة جوازي لكي يشحت من الآخرين بأسمي فأرجو منكم والحاضر يعلم الغائب أن ليس لي علاقة بأي سلوك من هذا النوع.. كل واحد ينتبه لايقع في فخ هؤلا ، وهذا المنشور براءة ذمة.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير يمني سابق يكشف عن تعرضه للنصب وينفي صلته بهذا الأمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.