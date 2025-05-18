شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل:لاول مرة الحو ثيين يعلنون الهجوم العسكري والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مليشيا الحوثي: سننفذ في الساعات المقبلة عمليات عسكرية ضد مطار اللد المسمى بن غوريون وغيره بسبب التصعيد بغزة وهذه المرة الاولى التي يعلن فيها الحوثيين استهداف اسرائيل قبل وقوع الهجوم

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