شكرا لقرائتكم خبر عن محلل سياسي: ترامب يدرك أن هذه الدولة هي نقطة التوازن الأهم في المنطقة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أشاد المحلل السياسي هاني مسهور بدولة الإمارات العربية المتحدة وقال مسهور: ‏في زمن تتساقط فيه الأقنعة، تبقى الإمارات وجهًا يُطمئن الحلفاء ويحرج الخصوم. واختتم: ترامب لا يجامل، هو يدرك أن الإمارات هي نقطة التوازن الأهم في المنطقة.

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