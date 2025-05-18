شكرا لقرائتكم خبر عن فضيحة من العيار الثقيل ...القاء القبض على مسؤول كبير بالشرعية اليمنية وبحوزته عدد من قوارير الخمر"شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في واقعة أثارت موجة من الغضب والاستياء في أوساط سكان محافظة تعز، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على مدير مؤسسة المياه بالمحافظة، المهندس سمير عبدالواحد، بعد العثور على قوارير خمر بحوزته، في وقت تعاني فيه المدينة من أزمة مياه خانقة .



تأتي هذه الحادثة في ظل معاناة سكان تعز من نقص حاد في المياه، حيث يضطر الكثيرون لشراء المياه بأسعار باهظة .



وقد أثارت هذه الحادثة ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرها البعض دليلاً على الفساد المستشري في مؤسسات الدولة، مطالبين بمحاسبة المسؤولين عن هذه التصرفات التي تزيد من معاناة المواطنين.



يُذكر أن أزمة المياه في تعز ليست وليدة اليوم، بل تعود إلى سنوات مضت، وقد تفاقمت بسبب تدهور البنية التحتية وغياب الرقابة والمساءلة.

