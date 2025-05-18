شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : تحذيرات نصية للمواطنين مع تصاعد التوترات مع إسرائيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أرسلت جماعة الحوثي رسائل نصية تحذيرية إلى المواطنين في مناطق سيطرتها، تطالبهم فيها باتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر أثناء الغارات الجوية، وسط تصاعد التوتر العسكري وتبادل الهجمات مع إسرائيل.

وجاء في الرسائل: "لا تصعد إلى سطح المنزل، لا تقف أمام النوافذ أثناء القصف الجوي، ولا تقترب من مكان القصف."

هذه التحذيرات تأتي في ظل تصعيد متواصل بين الحوثيين وإسرائيل، حيث تبنّت الجماعة عدة هجمات صاروخية وبطائرات مسيّرة استهدفت مواقع إسرائيلية أو مصالح مرتبطة بها، في سياق ما تصفه بـ"نصرة الشعب الفلسطيني"، فيما تردّ إسرائيل بشن غارات جوية استهدفت مواقع للحوثيين في اليمن.