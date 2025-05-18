شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: إغتيال قائد عسكري بارز بمنطقة العبر في حضرموت والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر محلية في محافظة شبوة، صباح اليوم الأحد، عن اغتيال الشيخ القائد أحمد عيسى شثان في منطقة بين العبر والوديعة بمحافظة حضرموت ووفقًا للمعلومات الأولية، فقد تعرض الشيخ شثان لعملية اغتيال أثناء تواجده في المنطقة، مما أدى إلى وفاته على الفور.



الشيخ أحمد عيسى شثان يُعتبر من الشخصيات البارزة في حضرموت وقد لعب دورًا مهمًا في الشؤون الاجتماعية والسياسية في المنطقة. وقد أثار خبر اغتياله حالة من الحزن والاستنكار بين أبناء المحافظة، الذين عبّروا عن صدمتهم لفقدان شخصية معروفة بمواقفها الوطنية.



حتى الآن، لم تصدر الجهات الأمنية بيانًا رسميًا حول الحادثة أو الجهات المسؤولة عنها. وتجري التحقيقات للكشف عن ملابسات الجريمة وتقديم الجناة للعدالة.