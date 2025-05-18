شكرا لقرائتكم خبر عن زوجته تطلب الخلع...مشجع مصري يرقص عارياً احتفالا بفوز فريقه "شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وثق مقطع فيديو متداول، لحظة احتفال رجل مصري بفوز فريقه، بطريقة أثارت حالة من الجدل داخل أسرته بشكل خاص، وفي الوسط الرياضي بشكل عام.

البداية

وكانت البداية عندما فاز فريق "مالية كفر الزيات" 5-0 على نظيره "تلا"، ضمن منافسات دوري الدرجة الثانية بمصر، واقتراب الفريق الفائز من الصعود لدوري المحترفين.

تفاعل المشجع الأربعيني، مع فوز فريقه الكبير بخماسية، وخلع ملابسه ورقص وسط الجماهير التي تفاعلت معه في المدرجات بشكل كبير.

غضب عائلي

تسبب تصرف مشجع "مالية كفر الزيات" في حالة من الجدل، خاصة أنه ينتمي لعائلة ريفية لها عادات وتقاليد، مما دفع زوجته لطلب الخلع منه، بينما ابنته تريد التبرؤ منه.

المشجع يبرر تصرفه

اعترف المشجع المصري بالخطأ بعدما خلع ملابسه خلال الاحتفال، ولكنه برر ذلك بأنه محب للفريق خاصة أن إدارة نادي "مالية كفر الزيات"، سبق وأن ساعدته في إجراء عملية جراحية له.

وطلب الرجل الأربعيني من أسرته مسامحته على تصرفه العفوي، وأنه لم يقصد الخروج عن المألوف، وأن ما فعله وارد الحدوث في مختلف الدوريات.

أول تدخل رسمي

طالب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة في مصر، باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المشجع وفق اللوائح، بسبب عدم بالتزامه السلوك الرياضي والانضباط داخل الملاعب.