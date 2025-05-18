شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل خطيرة ...الإرياني يوضح السر وراء إعادة تشغيل مطار صنعاء بسرعة غير متوقعة "شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علّق وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني على إعلان ميليشيا الحوثي استئناف تشغيل مطار صنعاء، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي في سياق خدمة مصالح الميليشيا وأجنداتها الخاصة، لا من منطلق الحرص على معاناة الشعب اليمني.

وقال الإرياني إن المطار، الذي ما زال يفتقر لمعايير الأمن والسلامة، بات مجرد بوابة تستخدمها الميليشيا لتهريب الأموال والقيادات، وعبور الخبراء الإيرانيين وعناصر حزب الله بجوازات يمنية مزورة، في تجاوز صارخ لكل القوانين الدولية والمعايير المتعارف عليها.

وأضاف: “لو كانت الميليشيا صادقة في ادعاءاتها وفعلاً يهمها المواطن، لبادرت إلى صرف مرتبات موظفي الدولة، وتأهيل المستشفيات، وتشغيل الكهرباء، وصيانة الطرق، خاصة وأنها تجني مئات المليارات من موارد الدولة وتستولي على الإيرادات العامة”.

وأكد الإرياني أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة من التحركات التي تكشف بوضوح أن أولويات الحوثيين ليست تحسين الأوضاع المعيشية أو تخفيف المعاناة عن اليمنيين، بل تعميق الأزمة وتوظيفها لصالح مشاريع خارجية.

وختم بقوله: “استئناف تشغيل المطار يجب أن يكون لصالح الشعب اليمني، لا ممرًا للتهريب وانتهاك السيادة الوطنية”.