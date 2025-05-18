شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدق السبب...السعودية تتخذ قرار تاريخي وتمنع هذه الأسماء للأطفال "تعرف عليه" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كيفية التحقق من اسم المولود الجديد

وفرت الوزارة عدة قنوات للتحقق من الأسماء المسموحة:

تطبيق “أبشر” الرسمي

منصة “أحوال” الإلكترونية

مراكز الخدمة المباشرة للأحوال المدنية

الحساب الرسمي للوزارة على منصة “إكس”

قائمة تفصيلية بأسماء البنات الممنوعة

الأسماء الممنوعة سبب المنع

ملكتينا، مملكة، ملكة دلالات تتجاوز الحدود الشرعية

نانسي، ليندا، زوزو أسماء أجنبية غير ملائمة

راما، ايلين، كبريال تخالف الهوية الإسلامية

حزن، حرب، تولين معاني سلبية

إجراءات جديدة لتسجيل المواليد

أعلنت الوزارة عن تحديث نظام تسجيل المواليد ليشمل:

فحص تلقائي للأسماء قبل التسجيل

إشعار فوري في حال الاسم محظور

قائمة اقتراحات لأسماء بديلة

خدمة استشارية لاختيار الأسماء

ردود فعل المجتمع على القرار

تلقى القرار ترحيباً واسعاً من:

علماء الدين الذين أشادوا بحماية الهوية

المختصين الاجتماعيين الذين رأوا فيه حفاظاً على التماسك المجتمعي

أغلبية الأسر السعودية التي عبرت عن ارتياحها



نصائح لاختيار اسم المولود وفق النظام الجديد

الرجوع إلى قائمة الأسماء المعتمدة مسبقاً

استشارة ذوي الاختصاص في الأحوال المدنية

اختيار أسماء عربية أصيلة

تجنب الأسماء ذات الدلالات الدينية الخاصة

البعد عن الأسماء المبتذلة أو الأجنبية

عقوبات مخالفة نظام التسمية

حددت الوزارة عقوبات صارمة للمخالفين تشمل:

رفض تسجيل المولود حتى تغيير الاسم

غرامات مالية على المتسبب في التأخير

إجراءات تأديبية للموظفين المتساهلين

خدمات دعم جديدة للأهالي

وفرت الوزارة عدة خدمات مجانية لدعم الأسر:

خط ساخن للاستفسارات (932020800)

دليل الأسماء الموصى بها

جلسات استشارية في المراكز الحكومية

خدمة “اسم طفلي” عبر تطبيق أبشر

رؤية مستقبلية لنظام التسمية

كشفت الوزارة عن خطط لتطوير النظام تشمل:

قاعدة بيانات شاملة للأسماء المسموحة

منصة ذكاء اصطناعي لاقتراح الأسماء

ربط النظام بالسجل المدني الإلكتروني

تحديث دوري للقوائم حسب المستجدات

يذكر أن هذا القرار يأتي ضمن رؤية السعودية 2030 لتعزيز الهوية الوطنية، ويتماشى مع التوجهات العالمية في تنظيم عملية تسجيل المواليد.