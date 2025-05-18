شكرا لقرائتكم خبر عن أمام رئيسة الوزراء الإيطالية...رئيس وزراء ألبانيا يركع على ركبته "فيديو" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وثق مقطع فيديو استقبال غريب من رئيس وزراء ألبانيا إيدي راما، لرئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني.

وظهر "راما" وهو يستقبل "ميلوني" بالركوع على ركبته، وكأنه يطلب يدها للزواج، وعندما اقتربت منه قام باحتضانها.

جاء ذلك خلال لقائهما في قمة المجموعة السياسية الأوروبية، التي تعقد في ألبانيا.